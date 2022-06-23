Transferi hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray 'ın eski Teknik Direktörü Domenec Torrent arasında yaşanan olay hakkında da kısa bir yorumda bulunda bulundu.

"Prosedürler devam ediyor"

Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a transferi hakkında, "Prosedürler devam ediyor. Girişim oldu. Detaylar görüşülüyor diye biliyorum. 1 sene kiralık talebi var Eyüpspor'un. Sayın başkanla görüştüğümde güzel bir proje sundu bana. Projeye inandım. O yüzden inşallah her şey yolunda gider, anlaşmalar sağlanır. ve bu projenin bir parçası olurum." dedi.

"Oynamayan futbolcu, mutsuz futbolcudur"

Geçtiğimiz sezon da kiralık olarak takımdan ayrılmak istediğini Sarı-Kırmızılı yönetime ileten Alpaslan Öztürk, o dönem için "O zamanın şartları diyelim. Ben isteğimi belirttim yönetime. Onlar nasıl değerlendirdi bilmiyorum ama o zaman izin çıkmadı. Bu sene de zaten geçen seneden bir talebim olduğu için yönetim kırmadı beni, hatta takdir etti bu düşüncemi. Oynamayan futbolcu, mutsuz futbolcudur. O yüzden gidip bu projenin bir parçası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Geçmiş, geçmişte kaldı"

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile daha önce tartışan ve kadroya alınmayan Alpaslan Öztürk, olayla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Öztürk, "O dönemle ilgili konuşmak çok isterim. Ama geçmiş, gemişte kaldı. Torrent Galatasarayımız'dan ayrıldı. Bizim namahremimiz. Evimizin içinde olan olaylar, geçmişte de olsa, bunu açıp anlatmaya gerek yok. O insanı lekelemek de istemem." ifadelerini kullandı.

"Okan hoca inşallah başarılı olur bizimle birlikte"

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında ise Alpaslan Öztürk, "Okan hoca zaten genç hocalarımızdan birisi. İnşallah başarılı olur bizimle birlikte." değerlendirmesini yaptı.

"Oturduğum yerden para kazanayım demedim"

Alpaslan Öztürk, "Benim oynadığım maçlar belli. Çok güzel performans verdiğim maçlar da oldu. Oynadığım maçlarda birçok kez haftanın kadrosuna da seçildim. O yüzden benim içim çok rahat. Galatasaray formasının ağırlığını bildim. Sadece bu yapı meselesi. Oturduğum yerden para kazanayım demedim hiçbir zaman. İnşallah güzel bir sezon geçiririm." dedi.