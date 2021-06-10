20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Aslan, seçim nedeniyle transferde geç kalmak istemiyor. Bu nedenle Cim Bom'da transfer çalışmaları sezon devam ederken başlamıştı. Galatasaray , Göztepe 'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'yla sözleşme yenilemeyen Aytaç Kara ile her konuda el sıkışmıştı.

Tatilde çalışıyorlar

Bonservisi elinde olan iki oyuncunun da 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanına katılacağı öğrenildi. Öte yandan hem Alpaslan'ın hem de Aytaç'ın, Sarı-Kırmızılılar'ın kampına hazır gelmek adına tatilde dahi çalışmalarına devam ettiği gelen haberler arasında.