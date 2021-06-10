MENÜ

Galatasaray haberi... Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, 15 Haziran'da Florya'da

Galatasaray ile anlaşan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanına katılacağı öğrenildi.

10 Haziran 2021, Perşembe 09:50 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray haberi... Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, 15 Haziran'da Florya'da

20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Aslan, seçim nedeniyle transferde geç kalmak istemiyor. Bu nedenle Cim Bom'da transfer çalışmaları sezon devam ederken başlamıştı. Galatasaray , Göztepe 'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'yla sözleşme yenilemeyen Aytaç Kara ile her konuda el sıkışmıştı.

Tatilde çalışıyorlar

Bonservisi elinde olan iki oyuncunun da 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanına katılacağı öğrenildi. Öte yandan hem Alpaslan'ın hem de Aytaç'ın, Sarı-Kırmızılılar'ın kampına hazır gelmek adına tatilde dahi çalışmalarına devam ettiği gelen haberler arasında.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...