Galatasaray gruptan çıktı mı, kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu ve kalan maçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fatih Terim'li Galatasaray, E Grubu 5. maçında Marsilya'yı konuk etti. Nef Stadı'nda güçlü rakibini 4-2 mağlup eden Aslan, gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Lazio, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından son haftaya lider giren Galatasaray, Lazio deplasmanında kaybetmezse grubu zirvede tamamlayacak. Galatasaray kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? sorularının yanıtları, UEFA Avrupa Ligi E Grubu kalan maçlar, puan durumu, son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde.
Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı Nef Stadı'nda konuk etti. İlk maçtan bu yana liderlik koltuğunda oturduğu E Grubu’nu aynı şekilde bitirmek isteyen Galatasaray, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Gruptaki diğer maçta Lazio, Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti, temsilcimiz gibi tur biletini kaptı. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, son hafta konuk olacağı Lazio deplasmanında kaybetmemesi halinde grubu lider tamamlayacak. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler ise Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla eşleşip Play-Off turu oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Üçüncü sırada yer alanlar ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.
Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :
1- Galatasaray / 11 puan
2- Lazio / 8 puan
3- Marsilya / 4 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray 4-2 Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio 0-0 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4. Hafta
Marsilya 2-2 Lazio
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio
6. Hafta
Lazio-Galatasaray
Marsilya-Lokomotiv Moskova
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.