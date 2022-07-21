Galatasaray Grillitsch için pazarlıklarını sürdürüyor

Galatasaray , Hoffenheim ile biten sözleşmesini uzatmayan ön libero Florian Grillitsch ile anlaşmaya varmış, imza için geri sayıma geçmişti.

Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklifine olumlu yanıt veren oyuncunun, rakamı 2 milyon 250 bin Euro'ya çıkarması transferi sekteye uğratmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki orta sahayı çok istediği ve yönetimin bu nedenle transfer defterini kapatmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Grillitsch'in istediği rakamı aşağıya çekip anlaşma zemini bulmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da transfer zirvesi!

Galatasaray'da bugün büyük buluşma var. Başkan Dursun Özbek, transfer görüşmelerini yapan Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un kamp dönüşü İstanbul'da biraraya gelecekleri bildirildi. Üçlü ilk buluşmasını 14 Temmuz'da Avusturya kampında yapmış, ardından Seferovic ve Leo Dubois transferleri gerçekleştirilmişti. Bugün Buruk'un istediği stoper, 2 orta saha ve bir forvet için listedeki isimlerin son durumlarının masaya yatırılacağı ve 26 Temmuz'da başlayacak ikinci etap Avusturya kampına kadar transferlerin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.



