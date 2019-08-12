Galatasaray'ın resmi internet sitesinden 2.06'lık Amerikalı forvet Greg Whittington'la 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Greg Whittington kimdir?

7 Şubat 1993, Maryland doğumlu Greg Whittington profesyonel basketbol kariyerine 2015’te Miami Heat’in G-League takımı olan Sioux Falls Skyforce ile başladı. 2015-16 G-League sezonunda 27 maça çıkan uzun forvet 13.8 sayı, 8 ribaund, 2.7 asist, 2.1 top çalma ve 1 blok ortalamalarıyla oynarken 17.9 ortalama verimlilik puanı üretti. O sezon takımıyla G-League’de şampiyonluğa ulaştı. Sezon sonunda ligin En İyi Çaylak Beşine seçildi.

2016 yazında kariyerinin ilk deniz aşırı tecrübesini elde etmek üzere NBL takımlarından Sydney Kings ile sözleşme imzaladı. 27 maçta 11.8 sayı, 6.1 ribaund, 1.9 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri tutturan Greg Whittington, üçlük çizgisinin gerisinden de %36.6 isabet oranıyla oynadı.

2017-18 sezonunu Japonya’da geçiren 26 yaşındaki Amerikalı forvet, kariyerinin en önemli sezonunu ise geçtiğimiz yıl İsrail’de geçirdi. Hapoel Galil Gilboa ile ilk kez Avrupa’ya adımını atan oyuncu, İsrail ekibiyle 30 maça çıktı. Sezon boyunca ligin en önemli yıldızlarından biri haline gelen Whittington, 18.4 sayı, 9.6 ribaund, 2.6 asist, 1.5 top çalma ve 1 blok istatistikleri yakaladı. Sezonu ligin verimlilik puanı alanında lideri (24.6) ve sayı krallığında üçüncüsü olarak tamamladı. Ayrıca üçlük çizgisi gerisinden %41.5 gibi yüksek bir yüzdeyle oynadı ve kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı.