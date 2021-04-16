Sarı-kırmızılı kafileyi İzmir Adnan Menderes Havalimanında az sayıda taraftarı karşıladı. Sarı-kırmızılılar, yarınki maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verirken, Adana'da bir yakınının cenazesine katılan teknik direktör Fatih Terim ise kafilede yer almadı. Galatasaray kafilesi, otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Galatasaray’ın İzmir’e geldiği kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: “Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.”

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)