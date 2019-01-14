14 Ocak Pazartesi son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray ikinci yarıya yarın Boluspor ile oynayacağı Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla başlıyor. Ancak taraftarın gözü hala forvet transferinde. Alan, Demba Ba, Tetteh ve bir çok isim geçerken yönetim henüz resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray'da transferde neler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım hangi oyuncuyu kadrosuna katacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

BATSHUAYI TRANSFERİNİ AÇIKLADILAR!

Valencia'nın Chelsea'den kiraladığı fakat sözleşmesini feshedeceğini duyurduğu Michy Batshuayi'nin adı, ara transfer döneminde forvet arayışında olan Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

25 yaşındaki Belçikalı santrforun yeni kulübü ise artık netlik kazandı. Monaco'nun başkanı Vadim Vasilyev, Fransız Canal Plus'e yaptığı açıklamada oyuncuyu sezon sonuna dek kiraladıklarını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından oyuncunun çok kısa bir süre içinde kendisini Monaco'ya bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Batshuayi, Youri Tielemans ve Nacer Chadli'nin ardından takımdaki üçüncü Belçikalı olacak.

GALATASARAY TRANSFERE 4 KOLDAN SALDIRIYOR!

Galatasaray forvet transferine odaklandı... Gomis'in gitmesinden sonra kadroya golcü alamayan ve bu nedenle büyük tepki toplayan Sarı- Kırmızılı yöneticiler listelerinde yer alan Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeni girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini takıma kazandırmak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin bu işi Ankaragücü ile oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu haftayı kritik bir hafta olarak gören Sarı- Kırmızılı yöneticilerin listedeki 4 futbolcu ve kulüpleriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecekleri ortaya çıktı. Bu görüşmeler sonrasında 2 golcünün transfer edilmesi hedefleniyor.

Terim golcü için şart koştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirlendi. Bu gelişme üzerine yönetim grişimlerine hız verdi. (Takvim)

BELHANDA'YA 7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Al İttihad kulübü Belhanda ısrarından vazgeçmiyor. Galatasaray’a ilk teklifinde 5 Milyon Euro (31.3 milyon TL) öneren Arap kulübü, son olarak teklifini 7 milyon Euro’ya (44 milyon TL) yükseltirken Galatasaray Yönetimi ise bu transfere 10 Milyon Euro’dan (63 milyon TL) aşağı bir ücrete izin vermeme kararı aldı.

Al İttihad’ın Belhanda’ya sunduğu yıllık 4 milyon Euro’luk (25 milyon TL) teklifini de 5 Milyon Euro’ya (31.3 milyon TL) çıkardığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Younes Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkıp 3 asist yaptı. Faslı futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar’da bu sezon golü bulunmuyor. (Metin Karabaş)

ALAN DUBAI AKTARMALI GALATASARAY'A

Ara transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvetle doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda bir numaralı rotasını Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Douglas olarak belirlemişti. Kulübüyle olan sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla seneliği 3.5 milyon Euro’dan 3,5 yıllık anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli ismin takıma katılması için gün sayıyor. Kulübüyle resmi olarak bağının kopmaması sebebiyle dün Uzak Doğu ekibinin Dubai kampına katılan Alan, Guangzhou Evergrande’la yollarını ayırmasının ardından İstanbul’a gelip anlaşmaya resmiyet kazandıracak.

Prosedür gereği...

Guangzhou Evergrande forması giyen takımın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, dün Alan’la birlikte Dubai yolculuğu yaptıkları anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eski Beşiktaşlı futbolcunun yayınladığı fotoğrafın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, ‘Alan transferi bitmedi mi!’ tepkisi gösterirken konuyla ilgili yönetimden güvence geldi. Galatasaray Yönetimi’nin, Alan’ın prosedür gereği Guangzhou Evergrande’ın Dubai kampına katıldığını, transferin resmiyet kazanması sonrasında deneyimli ismin İstanbul’a geleceğini belirttiği öğrenildi.

Alan, Guangzhou Evergrande formasıyla 4 sezonda 90 maça çıkıp 54 gollük performans sergilemişti. (Metin Karabaş)

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Galatasaray ile gönül bağını koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı lacivertliler ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ve yurt dışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.

Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray'daki ücretinin aynısını alacak. Milli savunmacı, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

Bu gelişmelere rağmen transferin resmiyet kazanmamasının temeli bonservis sorunu. Galatasaray kadroda düşünmediği oyuncusundan bonservis bedeli elde etmek istiyor. Fenerbahçe ise buna sıcak bakmıyor. Transfer gerçekleşmezse sarı kırmızılılar, oynatmayacağı oyuncunun maaşını ve geçmiş alacaklarını ödemek zorunda kalacak. B nedenle Fenerbahçe yönetimi ve Serdar Aziz, transferin son günü olsa da bu sorunun çözüleceğine inanıyor.

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar transferine rağmen bir başka stoper Serdar'ı transfer etmek istemesinin temel nedenlerinden biri, takımdaki stoper durumu.

Skrtel ve Neustadter'in sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Bu iki futbolcu birçok iyi teklif aldığı için ayrılma ihtimali yüksek. Reyes ise beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu gideceği belirtildi. (Senad Ok / Skorer)

DEMBA BA'NIN SABRI TAŞIYOR!

Sarı-Kırmızılılar, forvet transferi konusunda Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba’yla görüşüp Senegalli futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’ın kulübüyle görüşüp transferini bitirmesini beklediği bildirildi. Cim Bom’la yaklaşık 10 gün önce el sıkışmasına rağmen Sarı- Kırmızılılar’ın resmi yollardan bir girişimde bulunmaması ve bekletilmesi sebebiyle Demba Ba’nın, durumdan dolayı mutsuz olduğu kaydedildi.

Tecrübeli futbolcunun, bu konudaki rahatsızlığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

OUMAR NIASSE'A VİZE ÇIKMADI!

Cim Bom’un forvet transferi konusundaki adayları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın 28 yaşındaki futbolcusu Oumar Niasse’ın, kulübündeki durumu belli oldu. Senegalli futbolcunun, ayrılmak için Liverpool temsilcisinin menaceri Marco Silva’yla bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Hocasına ayrılmak istediğini açıklayan deneyimli futbolcuya 41 yaşındaki menacerden vize çıkmadığı bildirildi.

Niasse, Everton formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada sahaya çıkıp 1 asist yapabilmişti.

Öte yandan deneyimli isimle Premier Lig’den de ilgilenen takımların olduğu öğrenildi.



