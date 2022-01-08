Lider Trabzonspor 'un kazanmasıyla Bordo Mavili ekibin 22 puan gerisine düşen Galatasaray , Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Son 8 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen, 27 puanla 10. sırada ikinci yarıyı açan Aslan, 11 eksikle çıkacağı maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 2 maçtır kaybeden, 22 puanla 14. basamakta bulunan Çotanaklar ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Giresunspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Giresunspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: İsmail, Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Aytaç, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Babel

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki, Douglas, Perez, Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde

Gol yükü Halil Dervişoğlu'nda

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda, gözler Halil Dervişoğlu'na çevrildi. Giresunspor karşısında ileri uçta görev alacak olan 22 yaşındaki forvet, takımın gol yükünü üstlenecek. Ligin ilk devresini sadece 2 golle kapatan genç oyuncunun, tam da forvet krizinin derinden yaşadığı bir dönemde ortaya koyacağı performans, Galatasaray açısından çok kritik. Fatih Terim ve ekibi, hafta boyunca atak ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. Halil'in etkinliğini artırabilmek için Babel'in de ilk 11'de görev alması ve yardımcı forvet rolünde oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da 11 eksik

Galatasaray, Giresunspor maçına 11 eksikle çıkacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden van Aanholt, Alpaslan, Fatih Öztürk ve Taylan, Karadeniz ekibine karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne ve Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kritik maçta forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de süre alamayacak diğer isimler.

Selçuk İnan kulübede yer alamayacak

Galatasaray'ı kulübede de değişiklik bekliyor. Son koronavirüs testi pozitif çıkan yardımcı antrenör Selçuk İnan, Giresunspor maçında kulübede yer alamayacak. Zorlu mücadelede teknik direktör Fatih Terim'e, bir diğer yardımcısı Necati Ateş destek verecek.

Galatasaray: 6 Giresunspor: 2

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de Yeşil-Beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

3 oyuncu sınırda

Galatasaray’da Giresunspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Berkan, Nelsson ve Yedlin bugün sarı kart görmeleri halinde 21. haftada deplasmanda oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Nef Stadı'nda 4 maçta kayıp

Ligde bu sezon 9 kez kendi sahasında maça çıkan Cim Bom, 5 mücadeleyi kazanırken, 4 kez puan kaybı yaşadı. 2 beraberlik, 2 de mağlubiyetle evinde 10 puan kaybeden Aslan, maçların tamamında 13 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ligde ilk yarıyı 2- 0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatmıştı.

Sadece 1 kez kazanabildi

Aslan'ın Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor. 12. hafta itibarıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden Sarı-Kırmızılılar, zirve yarışından uzaklaştı.