Okan Buruk'la girdiği yeni sezonun ilk maçında, Antalyaspor'u deplasmanda Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 yenen Galatasaray 'da moraller yerinde... 61'de Berkan Kutlu'nun yerine oyuna girip orta alanı toparlayan, 3 puanı getiren golün de asistini yapan Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö bu kez ilk 11'de olacaktır. Midtsjö'nün partneri Sergio Oliveira olacak. Sarı-kırmızılılarda Leo Dubois sakat; sağ bekte Sacha Boey izlemeye devam edeceğiz. Hücumun bir kanadında Yunus Akgün, diğerinde Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Gole en yakın isim Haris Seferovic olacak. Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Okan Hoca, skora göre bu isimleri ikinci yarıda değerlendirecektir...

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Geçtiğimiz sezonu 45 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Giresunspor, yeni sezona 3-2'lik Adana Demirspor yenilgisiyle başladı. Okan Kocuk, Muhammed Gümüşkaya, Flavio, Shapi Suleymanov ve Chiquinho gibi ilk 11'de görmeye alıştığımız isimlerin kiralık sözleşmeleri bitti; hepsi kulüplerine döndü. Ibrahima Balde (Boluspor), Joey Pelupessy (Groningen), Zeki Yavru (Samsunspor) ve Aziz Behich (Dundee United) takımdan ayrıldı. TD Hakan Keleş mütevazı kadrolarıyla ligde iyi işler yapabileceklerini inandığını söyledi... Alt ligde iyi performans gösteren Doğan Can Davas (Bandırmaspor - 7 gol 2 asist), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) ve Vukan Savicevic (Samsunspor) kadroya katıldı. Ligi bilen Alper Uludağ (sol bek) ve Riad Bajic (santrfor) transfer edildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı. (2 beraberlik)

- Giresunspor geçen sezon ligi bitirirken oynadığı son 7 deplasman maçında gol atmayı başardı! (2 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %68'lik kesim "kapalı gişe" oynayacak olan sarı-kırmızılı ekipten galibiyet bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.