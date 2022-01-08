6 maç üst üste kazanamadıktan sonra Antalyaspor'u 2-0 yenip morallenen Galatasaray , 2021'in son maçında Denizlispor 'a penaltılarla kaybedip Türkiye Kupası'na erken veda etmek zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılılar için işler arada da iyi gitmedi ve Giresunspor maçı öncesi takımda tam 12 isim çeşitli sebeplerle yer alamayacak! Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli, ülkelerinin (Mısır & Cezayir) milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için kadroda yok. Arda Turan, Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne sakat; Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı. Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı ve Patrick van Aanholt koronavirüs karantinasında. Bu kadar eksik sonrası TD Fatih Terim, Victor Nelsson'un yanında stoperde Işık Kaan Arslan ile maça başlayacak. Sol bekte Ömer Bayram, hücum merkezinde Halil Dervişoğlu, sol kanatta Ryan Babel izleyeceğiz.

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Son 5 resmi maçının 4'ünü kaybeden, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a kaybedip havlu atan Giresunspor'da ise Souleymane Doukara (Moritanya) ve Hamidou Traore (Mali) milli takımda. As stoper Mamadou Diarra cezalı, Emre Taşdemir ve Erol Can Akdağ sakat. TD Hakan Keleş'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Okan Kocuk, Galatasaray'dan kiralık ve Muslera'nın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle bu maç sonrasında takımdan ayrılıp sarı-kırmızılı ekibe geri dönebilir. Doukara'nın yokluğunda Joseph Champness ve Fousseni Diabate hücumda öne çıkabilir. Savunmada Zeki Yavru ve orta alanda Flavio sezon başından bu yana kadroda en çok ilk 11 başlayan isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 9 maçının 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Giresunspor'un ligdeki son 5 maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %49'luk kesim birçok önemli eksiğine rağmen iç sahada sarı-kırmızılı ekipten galibiyet bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Galatasaray’da haftalar sonra gelen Antalyaspor galibiyetiyle yüzler gülse de, sezon sıkıntılı geçiyor. Ayrıca Galatasaray’da yönetim kanadında da son dönemde bazı çatlak sesler duyulmaya başlanmıştı. Sarı Kırmızılılar’da kritik maç öncesi eksik sayısı da bir hayli fazla. Kerem, Muslera, Marcao, Feghouli, Alpaslan, van Aanholt, Mostafa ve Diagne yok. Hakan Keleş’in ekibi de alt sıralardan kurtulma mücadeleleri veriyor. Çok sayıda eksiği olan güçlü rakiplerine karşı direnç gösterebilirler. Taraf tercihi yerine, 3.5 alt tercihini değerlendireceğim.