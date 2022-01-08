Süper Lig 'in 20. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray 'da Alexandru Cicaldau, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok üzgün olduğunu belirten Rumen orta saha, şu ifadeleri kullandı:

'Taraftarımız bunu hak etmiyor'

''Üzgünüm bu durumda olduğumuz için. Ne olduğunu anlayamıyorum, neden başarılı olamıyoruz anlamıyorum. Taraftarımız bunu hak etmiyor. Rakip bugün herhalde ilk pozisyonunda gol attı. Çok şanssızız, bir türlü gol atamıyoruz.''







