Galatasaray gençlere emanet!

Galatasaray’ın 2000 doğumlu gençleri sınıfı geçmeyi başardı. Keçiörengücü ile kupada oynanan ilk maçta gol atan Atalay Babacan ile rövanşı boş geçmeyen Yunus Akgün’ün performansı, Fatih hocadan tam not aldı. Ozan Kabak’a stoperde sezon başından beri görev veren Terim, önümüzdeki sezonlarda takım omurgasını bu isimler üzerine kurmayı hedefliyor. Her ne kadar Ocak ayında tecrübeli oyuncuların transferi için çalışma yapılsa da, Fatih hoca bu gençlerden vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Altyapıdan yetişen yeteneklere yatırım yapılmasını isteyen Terim, 3 oyuncuyla da yeni kontrat imzalanmasını talep etti.

Şimdiden teklifler geliyor

Ozan Kabak’a şimdiden Avrupa devleri talip olmuş durumda ve artık resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen Yunus ile hem forvet arkası hem de 8 numarada görev yapabilen Atalay’ın da düzenli forma şansı bulması halinde, aynı seviyeye geleceği düşünülüyor. Operasyon bu isimlerle de sınırlı kalmayacak. Forvette Ali Yavuz Kol, orta sahada Celil Yüksel, kanatlarda Recep Gül’ün de gelecek sezon daha fazla şans bularak kendilerini kanıtlayacağı tahmin ediliyor.

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