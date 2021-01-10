Galatasaray-Gençlerbirliği yorumu: Başlarına iş alacaklar!

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki yorumlarında hakemlerin son haftalarda alışkanlık haline getirdikleri bir tavırla ilgili düşüncelerini aktardı. Galatasaray-Gençlerbirliği maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlarla ilgili düşüncelerini aktarırken, hakemlerin genel tavırlarıyla ilgili tespitlerini de aktaran Çoban, çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Deniz Çoban, birkaç haftadır hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla konuşarak pozisyonu analız ettiklerini savunurken, hakemler için, "Başlarına iş alacaklar" ifadesini kullandı. Deniz Çoban'ın, Galatasaray - Gençlerbirliği maçındaki tartışmalı pozisyon ve hakemlerle ilgili genel görüşleri şu şekilde:

"Arda'ya gelen kafada kırmızı kart yok"

Arda Turan'a gelen bir kafa var. Yüzüne geliyor. Bu bir kaza. Kırmızı kart olmaz. Kafası akzayla çarpıyor. Bir çarpışma var. Bşilerek gittiğini düşünmüyorum. Zaten öyle olsa kırmızı kart olur.

"VAR odasıyla konuşuyorlar başlarına iş alacaklar"

Söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. VAR'la konuşuyorlar. Başlarına iş alacaklar. Hakem odasından geliyor bazı yorumlar ve kararlar. 2-3 haftadır çok fazla görmeye başladık.

"Oğulcan'ın karşı karşıya pozisyonu çok yanlış bir karar"

Oğulcan topu elle almıyor. Faul yok. Burada VAR protokolü gereği oynatmak zorudnasınız. Anlık bir pozisyon osla bir an düdük çalabilirdi ama öyle bir durum da yok. VAR gibi bir sistem var. Bu seviyede yapılmaması gereken bir hata. Anlayamadığım konu, çalma niyeti yok. Ama bekliyor. Niye bekliyorsun? Büyük bir yanlış. Burada da kesinlikle VAR devreye girerdi, çünkü pozisyonda hiçbir şey yok.





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