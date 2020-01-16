Galatasaray'dan yeni sözleşme açıklaması geldi. Genç kaleci Batuhan AHmet Şen'le 2022-23 yılının sonuna kadar geçerli olan bir kontrat imzalandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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