Galatasaray genç oyuncu Batuhan Ahmet Şen'i resmen açıkladı

Galatasaray genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yeni sözleşme imzaladı. Oyuncu TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı.

16 Ocak 2020, Perşembe 19:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray genç oyuncu Batuhan Ahmet Şen'i resmen açıkladı

Galatasaray'dan yeni sözleşme açıklaması geldi. Genç kaleci Batuhan AHmet Şen'le 2022-23 yılının sonuna kadar geçerli olan bir kontrat imzalandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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