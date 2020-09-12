Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferleri Arda, Omar, Emre Kılınç ile sezona üç parolasıyla başlamak isteyen Galatasaray, pandemi sonrası hiç kaybetmeyen Sumudica'nın öğrencileri karşısında...Maçın canlı anlatımı ve gelişmeleri fanatik.com.tr'de olacak!

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray: Fatih, Omar Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Babel, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Emin, Ali Yavuz, Diagne

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

Arda Turan, Gaziantep FK maçı ile birlikte 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek. Arda, Galatasaray ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonu yazında dünya devi Barcelona, yıldız futbolcuyu 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak da Medipol Başakşehir'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı forma ile son resmi karşılaşmasına 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkan Arda Turan, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını terletecek.

Galatasaray ile daha önce 189 resmi maçta görev alan Turan, 44 kez rakip fileleri havalandırmıştı.



