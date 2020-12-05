Galatasaray futbolcusu Marcao: Az gol yememiz mutlu ediyor

Sahasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu "Az gol yeme istatistiği beni çok mutlu etti. Hafta boyunca hocamız defansif anlamda bizi çalıştırıyor. Defans olarak iyi işler yapmanız önemli. Gün geçtikçe defansımızın daha da güçlendiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

"HOCAM HER GÜN BENİMLE KONUŞUYOR"

Fatih Terim ve Galatasaray'ın gelişiminde büyük yeri olduğunu söyleyen Marcaa "Her geçen sene daha da geliştiğimi düşünüyorum. Galatasaray gibi bir camiada oynama şansı buldum. Hocama ayrı teşekkür etmek istiyorum. Her gün benimle konuşuyor. Galatasaray'ın benim gelişimimde büyük bir katkısı olduğunu görüyorum." sözlerini sarf etti.