Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferinde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray 'da yönetim düğmeye bastı, transfer operasyonu hızlandı... Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in ardından bir transferi daha bitirdi!

Skorer'in bilgisine göre; Cim Bom, Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Aslan'ın, 28 yaşındaki orta sahanın transferi için Hollanda temsilcisine 3.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Norveçli futbolcunun da 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray'a 'evet' dediği öğrenildi.

Geçen sezon 41 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.