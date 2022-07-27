Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferinde mutlu sona ulaştı!
Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları sonuç verdi. Cimbom, 6. transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Fredrik Midtsjö için 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında AZ Alkmaar'la anlaşmaya vardı.
Galatasaray 'da yönetim düğmeye bastı, transfer operasyonu hızlandı... Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in ardından bir transferi daha bitirdi!
Skorer'in bilgisine göre; Cim Bom, Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Aslan'ın, 28 yaşındaki orta sahanın transferi için Hollanda temsilcisine 3.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Norveçli futbolcunun da 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray'a 'evet' dediği öğrenildi.
Geçen sezon 41 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.