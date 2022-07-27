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Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferinde mutlu sona ulaştı!

Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları sonuç verdi. Cimbom, 6. transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Fredrik Midtsjö için 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında AZ Alkmaar'la anlaşmaya vardı.

27 Temmuz 2022, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferinde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray 'da yönetim düğmeye bastı, transfer operasyonu hızlandı... Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in ardından bir transferi daha bitirdi! 

Skorer'in bilgisine göre; Cim Bom, Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Aslan'ın, 28 yaşındaki orta sahanın transferi için Hollanda temsilcisine 3.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Norveçli futbolcunun da 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray'a 'evet' dediği öğrenildi.

Geçen sezon 41 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. 

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