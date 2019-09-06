Galatasaray formadan servet kazanacak! 53.5 milyon liralık gelir

G.Saray kol sponsorunu da buldu. Magdeburger Sigorta ile anlaşan Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girecek. Cimbom formadaki sponsorlarından şimdilik 53.5 milyon lira gelir elde ediyor.

06 Eylül 2019, Cuma 10:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray formadan servet kazanacak! 53.5 milyon liralık gelir

Galatasaray kol sponsorunu da buldu. Magdeburger Sigorta ile anlaşan Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girecek.

Cimbom formadaki sponsorlarından şimdilik 53.5 milyon lira gelir elde ediyor. G.Saray forma göğüs sponsoru Terra Pizza'dan 18 milyon lira kazanıyor.

Kaynak: Takvim

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