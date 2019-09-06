Galatasaray formadan servet kazanacak! 53.5 milyon liralık gelir
G.Saray kol sponsorunu da buldu. Magdeburger Sigorta ile anlaşan Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girecek. Cimbom formadaki sponsorlarından şimdilik 53.5 milyon lira gelir elde ediyor.
Galatasaray kol sponsorunu da buldu. Magdeburger Sigorta ile anlaşan Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girecek.
Cimbom formadaki sponsorlarından şimdilik 53.5 milyon lira gelir elde ediyor. G.Saray forma göğüs sponsoru Terra Pizza'dan 18 milyon lira kazanıyor.
Kaynak: Takvim
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