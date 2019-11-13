Sarı kırmızılı camiada ‘erken seçim’ sesleri yükselse de başta Başkan Yardımcısı Kaan Kançal olmak üzere tüm yönetim Florya Metin Oktay Tesisleri’nin tapusunu geri alma hedefinde. Galatasaray, bu doğrultuda görüşmelerde bulunarak, hedefini aralık ayına kadar olumlu sonuçlandırmak istiyor.

Terim takımın kalmasını istiyor

Sarı kırmızılı kulüp, daha önce Emlak Konut’un yaptığı değerlemedeki tutarı dikkate alarak 120 milyon TL karşılığında Florya’nın tapusunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, bugüne kadar 20’ye yakın görüşmeye imza atarken, Galatasaray ile özdeşleşen Florya’yı kulübe kazandırmak adına Emlak Konut ile yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de, futbol takımının Florya’da kalmasını ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.

Cengiz aday olabilecek

Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal yönetimin idari yönden ibra edilmediği genel kurul kararına itiraz edip tedbir kararı koydurmak adına hukuki yollara başvurmamıştı. Cengiz ve Kançal’ın bu nedenle olası bir seçimde aday olamayacağı iddia edilmişti. Ancak Cengiz ve Kançal’ın davalara başvuru, imza vererek dahil oldukları belirtildi. İki isim erken göreve talip olabilecek.

Kaynak: Hürriyet