Galatasaray Florya’nın tapusunu yeniden aldı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO ile yapılan yeni protokolle Florya’da kaldıklarını açıkladı. Düşler Va disi Riva Satış Ofisi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Galatasaray Kulübü ile Emlak Konut GYO arasında imzalanan yeni protokol duyuruldu. Cengiz, “Florya bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, yuvamız, çalışma alanımız. İhalenin realize olduğu 2018 Mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. Evimizin bedelini ödeyerek sahip oluyoruz. Bütün herkesin bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim. 5 yılda 120 milyon lira, artı gider ödeyeceğiz” diye konuştu.

‘Sahalara yatırım yapamıyorduk’

Alınan karardan çok mutlu olduklarını kaydeden Cengiz, “Florya eski durumuna gelecek. Orada kapalı bir spor salonumuz var, onu daha iyi hale getireceğiz. Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi . Ya tırım yapamıyorduk, bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla en mümtaz hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Konutlar bize fayda sağlayacak’

Riva projesinde satışı ya pılacak ko nutların Galatasaray’a fayda sağlayacağını anlatan Cengiz şunları söyledi: “Gelecek Riva’da. Camiamızın mutlaka burada 1400’e yakın ko nuttan almasını istiyorum. Alınacak her konut Galatasaray’a artı olarak gelecek. Bunun temelini sağlayan, Riva’yı bize kazandıran Selahattin Beyazıt’a teşekkür ediyorum. Bu araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehirc ilik Bakanımıza teşekkür ediyorum.”

Süreç boyunca neler yaşandı?

Emlak Konut ile Galatasaray arasında imzalanan Riva ve Florya anlaşmasıyla hak kazanılan 507 milyon TL’lik sözleşme geliri bankalara kırdırılıp, 362 milyon TL kaynak elde edilmişti. Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek döneminde yapılan anlaşmaya göre, Sarı- Kırmızılılar’ın Florya’dan ayrılıp, tesislerini Kemerburgaz’a taşıması gerekiyordu. Ancak bu bölgedeki arazinin maden işletme ruhsatı bulunması ve işletmecinin bu taşınmaya izin vermemesiyle, Galatasaray Florya’yı terk edemedi. Bunun üzerine Emlak Konut, protokolün 9. ayında anlaşmayı iptal etti. Sarı-Kırmızılı camiada her iki varlığın da elden gittiği endişesi yükselirken, dün imzalanan kontratla, Galatasaray’ın hakları tekrar korunmuş oldu.

Başkan’dan çilek mesajı!

Riva’daki projenin kulübe getirisinin ardından, yıldız futbolcuların transfer edilip edilmeyeceği yönündeki soruya başkan Cengiz, “Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber çalışsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında yıldız ile yürür. Gerisini sahada ölümüne koşan, 90 dakika kutsal forma için ölümüne mücadele ruhuna sahip insanlar yürütür” diye cevap verdi.

‘Zayıf rakipler bizi mutsuz eder’

Spor kulüplerinin toplumun itici gücü olduğunu belirten Cengiz, şöyle devam etti: Galatasaray’ın canlanması, Fenerbahçe’nin canlanması demek. Fenerbahçe’nin canlanması Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un, Erzurum’un, Eskişehir’in canlanması demek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sakaryaspor, Göztepe, Konyaspor toplumun itici güçleridir. Rakipleriniz ne kadar güçlü ise siz o kadar güçlüsünüz. Onların zayıflaması bizi mutsuz eder. Biz bütün yarışın 8 takım değil, 18 takım arasında geçmesini dileriz.”

‘Ada için daha çok uğraşacağız’

Galatasaray Adası ile ilgili çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekleyen Cengiz, “Ada ile ilgili daha çok uğraşacağız. Oradaki hukuksal süreç devam ediyor. Ada sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin incisi. Orayı eski haline getirerek camianın hizmetine, Türk halkına sunmak ana hedeflerimizden biri” diye konuştu.