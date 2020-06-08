Galatasaray, FIBA’dan ayak bastı parası için 350 bin Euro alacak

Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ’tan sonra FIBA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray Doğa Sigorta’yı da kendi bünyesinin altına içerisine almayı başardı. Galatasaray da gelecek sezon EuroCup yerine FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini açıkladı.

Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever konuyla ilgili şunları söyledi: “Normalde FIBA ‘ayak bastı parası’ olarak organizasyona katılma kararı alan takımlara 250 bin Euro civarında bir ödeme yapıyordu. Biz Galatasaray’ın marka değerini de göz önünde bulundurarak iyi pazarlık ettik ve 350 bin Euro’luk bir gelir elde edeceğiz. Anlaşmamız 3+2 yıl şeklinde.”