FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2. seri başlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 1-4 Aralık 2020’de Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenen birinci seri maçlarına koronavirüs vakaları nedeniyle katılamadı.

Fransa’da yapılacak D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele edecek Galatasaray, yarın ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı’nda oynanacak maç, TSİ 19.00’da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta daha önce Macaristan’ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Maç programı

Galatasaray’ın Fransa’da yapılacak 2. serideki maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Galatasaray-Basket Landes (1. seri erteleme)

19 Ocak Salı:

22.00 Basket Landes-Galatasaray (2. seri)

21 Ocak Perşembe:

22.00 Bourges Basket-Galatasaray (1. seri erteleme)

22 Ocak Cuma:

22.00 Galatasaray-Bourges Basket (2. seri)

Statü

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 8 ekip, çeyrek finale kalacak. Çapraz eşleşme usulüyle çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek takımlardan kazananlar, Dörtlü Final’e yükselecek.

AA