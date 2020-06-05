Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi yolunda

Uzun yıllardır ülkemizi EuroLeague Basketball'un organizasyonları EuroLeague ve EuroCup'ta temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, yeni sezonda farklı bir turnuvada mücadele etmeye hazırlanıyor.

TrendBasket'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile anlaşma noktasına geldi.

Daha önce de temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ da EuroCup'tan ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçtiklerini duyurmuşlardı.

2007-08 yılından bu yana EuroLeague'in turnuvalarında yer alan Galatasaray, 2016'da da EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.