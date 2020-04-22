Galatasaray Fernando Muslera ile anlaştı! İşte yeni sözleşmesi

2011’de Galatasaray’ın kalesine geçen ve efsaneleşen Fernando Muslera’nın sözleşmesi iki sene daha uzatılıyor. Skorer'de yer alan habere göre 33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera’nın 2021’te bitecek sözleşmesinin 2023’e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

2.5 milyon Euro kazanacak

Böylece Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera’nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek. Muslera’nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.

Galatasaray tarihine geçecek

Selçuk İnan’ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu gördü

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