Galatasaray, Fernando için 5 milyon Euro değer biçti

Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın Arjantinli yıldızı Ever Banega’yı kadrosuna katmak için takasta takımın başarılı orta saha oyuncusu Banega’yı gözden çıkarmıştı. Deneyimli isim için İspanyol kulübüyle pazarlıklarını sürdüren Galatasaray’ın bu takas gerçekleşmese de oyuncusunu satabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncu için 5 milyon Euro değer belirlediği kaydedildi. Cim Bom’un, bu kararını oyuncunun menacerine de ilettiği belirtildi.

Brezilyalı hazır...

Sevilla’yla her konuda anlaşma sağlayan Fernando’nun, bu takas gerçekleşmezse bile Galatasaray’ın belirlediği bonservis bedeli karşılığında La Liga’nın yolunu tutabileceği konuşuluyor. Galatasaray’a 2 yıl önce 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fernando, Cim Bom’da 58 karşılaşmada forma giymişti. Deneyimli isim, bu karşılaşmalarda 4 kez de rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray transferde büyük oynuyor! Orta sahaya müthiş ikili