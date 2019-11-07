AXA Sigorta Efeler Voleybol Ligi’nin derbi karşılaşmasında Galatasaray HDİ, güzel bir oyunla, Fenerbahçe HDİ’yi set vermeden yendi. Sarı-Kırmızılılar’ın üstün oyunu karşısında ligdeki en dağınık oyununu oynayan Fenerbahçe etkisiz kaldı. Ev sahibinin iyi başlamadığı oyunda arka arkaya servis kaçırması, savunmadaki hataları ile 15-9 öne geçen Aslan karşısında Kanarya, rakibine sadece 3 sayı yaklaşabildi. Venno, Burutay ve Doğukan ile sayılar bulan Galatasaray seti 25-20 aldı. İkinci sette Hidalgo’yu bloklarla etkisizleştiren Galatasaray, Venno ve Van Berkel ile 10-6 öne geçti. Fenerbahçe Ter Maat’ın gayretiyle 17-16 üstünlük sağlasa da ortadan yaptığı hücumlar Galatasaray’a bu seti de 25-22 kazandırdı.

Fener yakaladı ama...

Cim Bom’un 10-6 avantajla başladığı üçüncü sette Fenerbahçe rakibini 14-14’te yakaladı. Ancak 3-0’lık seriyle tekrar kontrolü ele alan Galatasaray seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. 15 gün önce Ankara’da rakibini Şampiyonlar Kupası’nda 3-2 yenerek zafere ulaşan Galatasaray ligde de galip geldi, ezeli rakibine rövanşı vermedi. Cim Bom 4’te 4 yaparak zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise ligde ilk kez kaybetti.