Galatasaray, Fenerbahçe'ye rövanşı vermedi
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 23 Ekim’de Ankara’da Şampiyonlar Kupası’nda devirdiği ezeli rakibine Axa Sigorta Efeler Ligi’nde de şans tanımadı. Cim Bom deplasmanda oynamasına rağmen Fenerbahçe’ye set vermeden kazanmayı başardı, 4’te 4 yaptı. Sarı-Lacivertliler ise ligde ilk mağlubiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Voleybol Ligi’nin derbi karşılaşmasında Galatasaray HDİ, güzel bir oyunla, Fenerbahçe HDİ’yi set vermeden yendi. Sarı-Kırmızılılar’ın üstün oyunu karşısında ligdeki en dağınık oyununu oynayan Fenerbahçe etkisiz kaldı. Ev sahibinin iyi başlamadığı oyunda arka arkaya servis kaçırması, savunmadaki hataları ile 15-9 öne geçen Aslan karşısında Kanarya, rakibine sadece 3 sayı yaklaşabildi. Venno, Burutay ve Doğukan ile sayılar bulan Galatasaray seti 25-20 aldı. İkinci sette Hidalgo’yu bloklarla etkisizleştiren Galatasaray, Venno ve Van Berkel ile 10-6 öne geçti. Fenerbahçe Ter Maat’ın gayretiyle 17-16 üstünlük sağlasa da ortadan yaptığı hücumlar Galatasaray’a bu seti de 25-22 kazandırdı.
Fener yakaladı ama...
Cim Bom’un 10-6 avantajla başladığı üçüncü sette Fenerbahçe rakibini 14-14’te yakaladı. Ancak 3-0’lık seriyle tekrar kontrolü ele alan Galatasaray seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. 15 gün önce Ankara’da rakibini Şampiyonlar Kupası’nda 3-2 yenerek zafere ulaşan Galatasaray ligde de galip geldi, ezeli rakibine rövanşı vermedi. Cim Bom 4’te 4 yaparak zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise ligde ilk kez kaybetti.