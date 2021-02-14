Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu pozisyonlarda kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı geçemedi. Etkili ataklar gerçekleştiren Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa hızlı başladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında kaleci Fernando Muslera’nın hatasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliği getirdi. Yoğun kar yağışı ve sonrasındaki temizleme çalışmalarında bozulan zemin, ikinci yarıda daha da ağırlaştı. Futbolcuların pas vermekte, ayakta durmakta ve topu sürmekte zorlandığı müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı.

Maçın son dakikalarında Galatasaray, Henry Onyekuru’nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince maç 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aldığı galibiyetle puanını 51’e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği averajla Fenerbahçe’den devraldı.

Bu sonuçla ligde 12. kez mağlup olan Kasımpaşa, 26 puanda kaldı.