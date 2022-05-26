Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı ve Süper Lig'in ikinci yarısında 12 gol atan Jackson Muleka transferin gözdesi oldu. Genç futbolcuya Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın ardından bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

KASIMPAŞA'DAN LIEGE'E GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa'nın devre arası transfer ve tescil döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka, sezonun sona ermesiyle birlikte takımına geri döndü. Standard Liege ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek 22 yaşındaki santraforun güncel piyasa değeri 3 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

KASIMPAŞA BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Kasımpaşa'nın kiralık olarak kadrosuna kattığı dönemde sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Jackson Muleka için lacivert-beyazlılar ile Standard Liege arasında pazarlıklar başladı. Sporx'in Fransız basınına dayandırdığı habere göre; İstanbul ekibi, Jackson Muleka'nın bonservisini almak için Belçika temsilcisiyle görüşmelerini hızlandırdı.

14 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Kasımpaşa'da sportif direktör Serkan Reçber tarafından takıma dahil edilen Jackson Muleka bu sezon Süper Lig'de 14 müsabakada oynama şansı buldu. 22 yaşındaki santrafor rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Jackson Muleka takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi.

3 BÜYÜKLERİN ARDINDAN LYON DA DEVREDE

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Jackson Muleka konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Demokratik Kongolu oyuncu için Olimpik Lyon'un da devreye girdiği belirtildi.

(Skorer)