Galatasaray - Fenerbahçe Safiport maç sonucu: 69-63

Galatasaray , Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Sarı Kırmızılı ekipte Kelsey Plum, 40 dakika parkede kaldı ve kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 3

1. PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 36-33

3. PERİYOT: 46-46

MAÇ SONUCU: 69-63