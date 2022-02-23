Galatasaray - Fenerbahçe Safiport maç sonucu: 69-63
Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekipte 40 dakika parkede kalan Kelsey Plum 29 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.
Galatasaray , Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Sarı Kırmızılı ekipte Kelsey Plum, 40 dakika parkede kaldı ve kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin
FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 3
1. PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 36-33
3. PERİYOT: 46-46
MAÇ SONUCU: 69-63