Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından yumruklar havada uçuştu

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan derbi müsabakasında Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 31'inci dakikada Ryan Donk ve 50'nci dakikada Martin Linnes kaydederken, deplasman ekibinin gollerini 66'ncı dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72'nci dakikada Jailson attı.

Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırmaya çalışıyor.

Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için çabalıyor. Galatasaraylı oyuncuların çoğu henüz içeri girmedi ve sahada bekliyor.

Karşılaşma bitimi sahaya taraftar girdi.