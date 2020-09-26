Bir tarafta Süper Lig'de 2'de 2 yapan ve Avrupa'da çıktığı 2 maçı da kazanan Galatasaray. Diğer tarafta yeni transferleriyle ilk iki haftada 4 puan toplayan ve Hatayspor maçındaki oyunuyla eleştirilen Fenerbahçe. İki ezeli rakip derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Fatih Terimli Galatasaray oldukça formda. Sarı-Kırmızılı takım Fenerbahçe'yi yenerek yakaladığı muhteşem çıkışı devam ettirmek istiyor. Galatasaray'da tek eksik Marcelo Sarachhi... Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk derbisini kazanarak Hatayspor maçında alınan beraberlitiği unutturmak istiyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia)

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan’ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yendi. Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak. Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Galatasaray'da Emre Akbaba forma giyemeyecek

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Süper Lig’de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak. Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi’in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Hem hücum hem de savunmada etkili

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray’ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

Fenerbahçe deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1’ini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3’ü ise 0-0’lık sonuçla tamamlandı.

Samatta, Erol Bulut’un kararına bağlı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric’in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray’a karşı yapacak.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe’de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz’in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.



