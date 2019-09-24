Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta sezonu 6. hafta maçında, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’de Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 25 Eylül Çarşamba günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.

Galatasaray'dan bilet açıklaması...

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için Galatasaray'a devredebilecekler. Galatasaray'a devredilen kombineler ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2020-2021 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

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Galatasaray - Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Bilet satışları, 25 Eylül Çarşamba günü saat 11:00’de GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 26 Eylül Perşembe günü saat 11:00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına 27 Eylül Cuma saat 20:00’den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla ilgili önemli bilgiler...