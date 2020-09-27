Bu sezon oynadığı dört resmi maçı da kazanan Galatasaray çok formda. Sarı-Kırmızılı takım bu dört maçta oynamak istediği sistemi ve tempoyu açık bir şekilde gösterdi. Fatih Terim, lig maçlarında kafasındaki ideal 11 ile sahaya çıkarken, Avrupa Ligi ön eleme maçlarında ise fazla forma şansı bulma ihtimali düşük kadro ile mücadele etti. Fakat her iki kulvarda da hem oyun hem de oyuncu performansı olarak alkış alan bir takım vardı sahada. Bu durum derbide Galatasaray’ın favori olarak ön plana çıkmasını sağlıyor. Tabii ki bir de her ne kadar taraftarsız olsa da ev sahibi olmak Sarı- Kırmızılılar için önemli bir avantaj.

Son idmanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte izleyen Mustafa Cengiz, Terim ve oyunculara başarı diledi.

Fatih Terim de çok formda

Derbi öncesinde Florya’da hava son derece pozitif. Oyuncular her ne kadar yoğun bir maç temposunda olsa da Terim’in doğru rotasyon uygulaması ile zorlu maça dinlenmiş bir takım çıkacak. Sarı-Kırmızılı oyuncular bu maçı da kazandıkları takdirde henüz sezon başı olmasına karşın lige ağırlıklarını koyacaklarının farkında. Gerek teknik heyet gerekse takımın tecrübeli isimlerinin konuşmaları bu yönde yapılıyor. Galatasaray’ın ideal kadro ile sahaya çıkması muhtemelken, tek eksik Saracchi olacak. Başarılı oyuncunun formda bir döneminde sakatlanmış olması handikap olsa da Linnes’in Hajduk maçında bu bölgede görevini eksiksiz yapması Terim’in yüzünü güldürdü. Takımı gibi kendisi de formda olan Fatih Terim’in sahaya kazanmak için bir kadro süreceği şüphesiz.

Metin Karabaş







