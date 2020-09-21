Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için şimdiden geri sayım başladı. Hafta sonu oynanacak dev maç öncesi her iki cephede de önemli gelişmeler yaşanıyor. İddaa dünyasında da Galatasaray - Fenerbahçe maçı üzerine yorumlara artmaya başladı. Tam da bu esnada iddaa risk yönetimi derbi maçın oranlarını duyurdu. İddaa risk yönetimi, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin favorisi olarak ev sahibi Galatasaray'ı belirledi. Resmi olarak duyurulan oranlara göre Galatasaray galibiyetine 1.90, Fenerbahçe galibiyetine 2.80 oran verilirken beraberliğe ise 3.10 verildi.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları şu şekilde:

Galatasaray: 1.90, Beraberlik: 3.10, Fenerbahçe: 2.80

Karşılıklı gol VAR: 1.50 YOK: 1.95

25 ALT: 1.80 ÜST: 1.62

Galatasaray ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla devirmiş, Başakşehir'i ise deplasmanda 2-0 devirmişti. Fenerbahçe ise sezona deplasmandaki 2-1'lik Rize galibiyeti ile başlamış, ikinçi haftada Hatayspor'u ağırlamıştı.



