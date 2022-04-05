Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray , Süper Lig ’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda gruplar halinde tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-Kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, tedavilerine devam edildiği için antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.



