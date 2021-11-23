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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini çılgın milyarder Gilang Widya Pramana izledi

Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izledi.

23 Kasım 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini çılgın milyarder Gilang Widya Pramana izledi

Pazar akşamı oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini sürpriz bir isim de tribünden izledi.

Akşam'ın haberine göre; Endonezya'nın en zengin iş adamlarından olan Gilang Widya Pramana dev derbiyi tribünden takip etti. 

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ve buradan fotoğraf paylaşan Gilang Widya Pramana, "Farklı bir atmosfer. Maç boyunca ayakta durmak zorunda kaldık. Ev sahibi son dakikada kaybetti. Maç gergindi. Atmosfer harikaydı. Umarım Endonezya'da da futbol böyle gelişir." ifadelerini kullandı.

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