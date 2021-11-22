Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yüksek gerilim

Mesut’un beraberlik golünden sonra tribünlere doğru koşması üzerine sahaya yabancı madde yağdı. Devamında Mert Hakan ile tribünler arasında bir pozisyonda gerginlik çıktı. Karşılaşmanın son bölümlerinde ise Crespo’nun ağları havalandırması, NEF Stadı’nda şok etkisi yarattı. Taraftarlar yine sahayı yine yabancı madde yağmuruna tutarken, son düdüğün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıkıyordu. Alpaslan Öztürk ile Serdar Aziz arasındaki söz düellosuna, kulübeler dahil oldu. Alpaslan, güçlükle durduruldu.

Sevinç gösterisi çıldırttı!

Fenerbahçeli oyuncuların topu halde sevinç gösterisi yapması ise Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı. Soyunma odası tüneline giderken, Sarı-Lacivertliler’e yeniden yabancı maddeler atıldı. Güvenlik güçlerinin büyük önlemi sonrasında konuk takım, güçlükle içeriye girdi.