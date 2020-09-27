Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Lige 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Transfer şampiyonu olan ve ilk iki haftada 4 puan toplayarak Hatayspor maçındaki oyunuyla eleştirilen Fenerbahçe ise dev mücadelede ezeli rakibine karşı galip gelmenin yollarını arayacak. Ebedi dost, ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki kıyasıya rekabet, yıllar içinde unutulmaz anılar ve tarihe geçen anlar yarattı. Dugout olarak bu anların ölümsüzleştiği fotoğrafları derledik ve hep hatırlanan o özel anları yeniden hatırladık..