Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tarihe geçen fotoğraflar ve hikayeleri!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine artık saatler kaldı. Dev derbi bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ezeli rakibini de yenip 3 puanın sahibi olmak istiyor. Ligin ilk iki haftasında bir galibiyet bir de beraberlik alan Fenerbahçe ise deplasmanda Galatasaray'ı mağlup edip moral bulmak istiyor. Ebedi dostluk, ezeli rekabetin yıllardır süregeldiği dev derbide tarihe geçen anların ölümsüzleştiği fotoğrafları derledik ve hep hatırlanan o özel anları yeniden hatırladık..
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Lige 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Transfer şampiyonu olan ve ilk iki haftada 4 puan toplayarak Hatayspor maçındaki oyunuyla eleştirilen Fenerbahçe ise dev mücadelede ezeli rakibine karşı galip gelmenin yollarını arayacak. Ebedi dost, ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki kıyasıya rekabet, yıllar içinde unutulmaz anılar ve tarihe geçen anlar yarattı. Dugout olarak bu anların ölümsüzleştiği fotoğrafları derledik ve hep hatırlanan o özel anları yeniden hatırladık..