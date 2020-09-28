Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Acun Ilıcalı sürprizi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini geride bıraktık. Mücadele dolu karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. Seyircisiz oynanan maçta tribünlerde sadece yöneticiler ve kontenjan arılan misafirler yer aldı. Tribünde en dikkat çeken isim Acun Ilıcalı oldu. Fenerbahçe olan Ilıcalı karşılaşmayı Fenerbahçe sportif direktörlüğü açıklanmayan Emre Belözoğlu ile birlikte izledi. Ali Koç ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Ilıcalı'nın derbi maçta Fenerbahçe'yi desteklemeye gitmesi bu iddiaları yalanlar nitelikteydi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ise mücadeleyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte izledi. Ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir de mücadeleyi protokolden takip etti.

İlgili Haberler Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasında flaş hamle! Sarı lacivertli futbolcuyla yollar ayrılıyor



