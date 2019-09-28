Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Galatasaray’ın bu akşamki maçta en önemli hücum silahı Falcao olacak. Ersun Yanal, Sarı-Kırmızılılılar’ın ceza sahasında topla buluşturmaya çalışacağı Kolombiyalı süperstar için özel önlem aldı. Yanal, Zanka’dan Falcao’yu adım adım takip etmesini istedi.

Danimarkalı oyuncu, hızlı rakipler karşısında zorluk yaşıyor. Ancak Falcao’nun böyle bir oyun tarzı olmaması nedeniyle, Zanka’nın ona karşı fizik gücüyle üstünlük kuracağına inanıyor.

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