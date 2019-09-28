Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Derbide, ayak bileğinden sakatlığı bulunan Garry Rodrigues’in görev yapamayacağı kesin. Victor Moses iyileşip takıma katılmıştı ancak ağrıları nüksetti. Bu nedenle takımla idmanlara çıkamayan Nijeryalı futbolcunun Galatasaray maçının kadrosuna alınması beklenmiyor.

Antrenmanların bir bölümünde takımla çalışan Hasan Ali’nin durumu belirsiz. Milli sol bekin Aslantepe’ye götürülme ihtimali az da olsa var. İsla ise oynamaya hazır.

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