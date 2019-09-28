Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Victor Moses yok Hasan Ali belki
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Victor Moses'ın Galatasaray maçının kadrosuna alınması beklenmiyor. Hasan Ali’nin ise durumu belirsiz.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Derbide, ayak bileğinden sakatlığı bulunan Garry Rodrigues’in görev yapamayacağı kesin. Victor Moses iyileşip takıma katılmıştı ancak ağrıları nüksetti. Bu nedenle takımla idmanlara çıkamayan Nijeryalı futbolcunun Galatasaray maçının kadrosuna alınması beklenmiyor.
Antrenmanların bir bölümünde takımla çalışan Hasan Ali’nin durumu belirsiz. Milli sol bekin Aslantepe’ye götürülme ihtimali az da olsa var. İsla ise oynamaya hazır.
Bu haberi de okudularGalatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Zanka, Falcao’nun gölgesi olacak