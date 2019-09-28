Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Tolga Ciğerci...
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Tolga Ciğerci, yeni rolüne hazır. Ankaragücü maçında Rodrigues'in sakatlanmasının ardından sol kanada geçen Tolga'nın eski takımı Galatasaray’a da karşı sol kanatta oynaması bekleniyor.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! İlk hafta 17 dakika oynayan Tolga Ciğerci sonrasındaki 4 maça da 11’de başladı. Yanal, ilk hafta gurbetçi oyuncuyu kendi bölgesi olan orta sahada oynattı. Tolga, son Ankaragücü karşısında da maça aynı bölgede başladı. Ancak Rodrigues sakatlanınca sol kanada geçti.
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27 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Galatasaray’a karşı da sol kanatta oynaması bekleniyor. Yeni mevkisine ve rolüne hazır olan Tolga, derbiye tamamen motive olmuş durumda.
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