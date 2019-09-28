Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Tolga Ciğerci...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! İlk hafta 17 dakika oynayan Tolga Ciğerci sonrasındaki 4 maça da 11’de başladı. Yanal, ilk hafta gurbetçi oyuncuyu kendi bölgesi olan orta sahada oynattı. Tolga, son Ankaragücü karşısında da maça aynı bölgede başladı. Ancak Rodrigues sakatlanınca sol kanada geçti.

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27 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Galatasaray’a karşı da sol kanatta oynaması bekleniyor. Yeni mevkisine ve rolüne hazır olan Tolga, derbiye tamamen motive olmuş durumda.

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