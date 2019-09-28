Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Oyun kurucu Nzonzi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika. Ligin en yüksek pas isabet oranından birine sahip olan Nzonzi, bugün Galatasaray’ı hücuma taşıyan ilk isim olacak.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Oyun kurucu Nzonzi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Aslan’da sürpriz karar... Fenerbahçe karşısında Galatasaray’da oyun kurucu rolünü Nzonzi üstlenecek. Yüksek pas isabetiyle dikkat çeken ve bu alanda ligin en iyilerinden biri olan Fransız futbolcu, savunmadan çıkışlarda Galatasaray’ın akınlarını başlatan ilk isim olacak.

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Terim böylece Belhanda’yı geriden top çıkarmaktan ziyade, ilerideki üçlüye daha yakın tutarak, onun skor gücünü de arttırmayı hedefliyor. Nzonzi de oyun başlatırken Marcao ile Luyindama’nın arasına girerek ekstra bir pas istasyonu yaratmayı deneyecek.

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