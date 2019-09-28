Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanın ardından oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçına dair beklentilerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Yapmanız gereken en önemli şey, skor olarak geride olsak da öne geçsek de son düdüğe kadar oyunu bırakmamak. Geçen sezon elimizdeki maçı verdik. Derbilerde neyin ne olacağı, maçın nasıl gelişeceği belli olmaz. Her şey yolunda derken, bir anda işler terse dönebilir. Aynı şeyler geriye düşen taraf için de geçerli. Bu tür maçları psikolojisi sağlam olan, sabırlı ve disiplinli olan taraf kazanır” ifadelerini kullandı.

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Her varyasyonu çalıştırdı

Hafta boyunca idmanlarda hem kanat organizasyonları hem de merkezden rakip savunmayı geçme gibi konularda çok sayıda çalıştırma yaptıran Terim, oyuncularından tüm varyasyonları denemelerini istiyor. Fenerbahçe’nin oyunu geride kabul edeceğini düşünen Fatih hoca, taraftar desteğiyle beraber rakip yarı sahada baskıyı kurup öğrencilerinden rakibi hataya zorlamalarını bekleyecek.

Savunmanın üzerine gidecek

Kanarya’nın zayıf karnı olarak savunma hattını belirleyen Terim, bu bölgede yapılacak baskının er ya da geç sonuç getireceği inancına sahip. Bu nedenle, Babel, Falcao ve Feghouli’nin sürekli olarak rakip defansı rahatsız edecek koşular yapmasını istiyor. Belhanda da hem savunma arkasına hem de aralara atacağı dikine toplarla Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmaya çalışacak.

Metin Karabaş

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