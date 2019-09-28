Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Derbide hava nasıl olacak?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika. Bugün saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Derbide hava nasıl olacak?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi.

Havadaki nem oranının ise yüzde 73 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

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