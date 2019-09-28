Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Belhanda 11’e hazır

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika. Fatih Terim'in taktik idmanlarda yer verdiği Belhanda, özel maskesiyle Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Belhanda 11’e hazır

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Galatasaray’da Belhanda’nın özel maskesiyle de olsa bugün forma giymesi neredeyse kesinleşti. Tüm taktik idmanlarda Faslı yıldıza yer veren Terim, tecrübeli futbolcunun yüksek tekniğinden ve pas isabetinden faydalanmaya kararlı.

Özellikle de çene kemiği kırığından ameliyat olmasına rağmen sürekli olarak oynamak istemesi, Belhanda’yı formaya bir adım daha yaklaştırdı.

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