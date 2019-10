Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi basın toplantısı yapıldı

Efeler Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta takımları arasında yarın saat 19.00'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakasının medya toplantısı, bugün gerçekleştirildi. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda bulunan toplantı salonundaki toplantıya; TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Fenerbahçe HDI Sigorta Takım Kaptanı Ulaş Kıyak, Fenerbahçe HDI Sigorta Başantrenörü Mariusz Sordyl, Galatasaray HDI Sigorta Takım Kaptanı Selçuk Keskin ve Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey katıldı.

VOLEYBOL SEVERLERE DAVET

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, seyir ve mücadele yönü yüksek bir karşılaşma olacağını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin iki güzide köklü takımı olan Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Seyir ve mücadele gücü yüksek, güzel bir karşılaşma olacağı inancındayız. Tüm Ankara seyircisini bu önemli müsabakayı tribünden takip etmeye davet ediyoruz. Karşılaşmanın adının Fenerbahçe-Galatasaray olması da ayrı bir önem taşıyor. Şampiyonlar Kupası'na son yıllarda büyük destek veren Spor Toto Teşkilatı'na voleybola katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyor, kazasız belasız bir mücadele olmasını temenni ediyorum."

Göksu ayrıca, Efeler Ligi'ne isim sponsoru olan AXA Sigorta'ya teşekkür ederek; yeni sezondan itibaren Efeler Ligi'nin adının "AXA Sigorta Efeler Ligi" olacağını belirtti.

"EN İYİ PERFORMANSIMIZ İLE SAHADA YER ALACAĞIZ"

Göksu'nun ardından konuşan Fenerbahçe HDI Sigorta Takım Kaptanı Ulaş Kıyak ise "Öncelikle 2019-2020 voleybol sezonunun hayırlı olmasını diliyor, bütün oyuncu arkadaşlarıma sakatlıksız, sorunsuz bir sezon olmasını diliyorum. Geçtiğimiz sezon, iki takım arasında kıran kırana bir mücadele oldu. İki takım arasında 100 yıla aşkın bir süredir devam eden bir rekabet var. Yarın oynayacağımız mücadeleyi hak eden tarafın kazanmasını ve kazasız belasız centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Umarım kazanan taraf biz oluruz ve sezona güzel bir başlangıç yaparız" dedi.

Yarının özel bir gün olacağını dile getiren sarı-lacivertlilerin başantrenörü Mariusz Sordly de "Yarın oynayacağımız karşılaşma ile yeni sezona merhaba diyeceğimiz için mutluyum. Bizim adımıza özel bir gün olacak. Bu karşılaşma televizyon aracılığı ile de geniş bir kitleye ulaşacak. Salonda coşkulu bir taraftar grubunun olacağına eminim. Kupayı kazanabilmek adına en iyi performansımız ile sahada yer alacağız" şeklinde konuştu.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray HDI Sigorta Takım Kaptanı Selçuk Keskin, derbilerin havasının her zaman çok özel olduğunu söyledi. Keskin, "2019-2020 voleybol sezonunun herkese hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bizim için ve kulübümüz adına çok önemli bir karşılaşma olacak. Derbilerin havası her zaman çok özeldir. Bunun bilincindeyiz. Centilmence bir mücadele olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynadığımız her karşılaşma seyri yüksek mücadelelere sahne oluyor. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımız ile uzun bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Bütün taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz olur ve sezona güzel bir başlangıç yaparız" ifadelerini kullandı.

Centilmence bir mücadele olmasını dileyen Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey ise "İki takım arasındaki ebedi ve ezeli rekabetin ortaya çıkartmış olduğu sonucun yarın oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde de Türk voleyboluna en iyi şekilde yansıyacağına inanıyorum. Her iki kulübünde erkek voleybolunun marka değerini yükselttiğini düşünüyor, centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Her iki takımı da başarılar diliyorum" dedi.