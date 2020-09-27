Galatasaray - Fenerbahçe (CANLI) GS - FB canlı yayın

Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. 2'de 2 yapan, Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptı. İki Süper Lig, iki UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Terim'in öğrencileri karşılaşmaların tamamını kazanırken 10 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör Erol Bulut, hafta içi yapılan idmanlarda öğrencilerine güvendiğini ve daha ilk haftalarda oynanan derbi mücadeleyi kazanarak emin adımlarla yollarına devam etmek istediklerini aşıladı.

MAÇ BAŞLADI





**

Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda yapılan maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Bu akşam Saat 19.00’da başlayan derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapıyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'ler...

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Arda, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia