Şişli'deki DenizBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.

Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi"ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.





Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Ülkemizde sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasının milli görev olmasından hareketle kamu bankalarıızın öncülüğünde başlamış olduğumuz finansal yeniden yapılanma sürecinde en üst düzey sorumluluk hissederek elimizi taşın altına koyduk. Bugün burada bir sözleşmenin ötesinde Türk sporunun geleceğine bir imza atılıyor. Konsorsiyumun lider bankası Ziraat Bankası koordinasyonunda Halk Bankası, Deniz Bank ve Yapı Kredi'nin katılımıyla toplam 8.4 milyar TL'ye ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz. Deniz Bank olarak futbol tarihine altın harflerle yazılacak bu imza törenine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Türk sporunun lokomotifi ve çınarları 4 büyük kulübümüzün elde ettiği başarılarda finansal çözüm ortağı olarak daima yanlarında durduk. Geçtiğimiz sene salgın koşullarından dolayı yumuşak geçişe imkan sağlamak amacıyla kulüplerimizle olan kredi-borç ilişkisinde 1 yıllık ödemesiz bir dönem idrak ettik. İmza attığımız Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile bir kez daha futbol ekonomisini desteklemek ve bu duruşumuzu tekrarlamak kararlılığındayız. Şimdi önümüzdeki 1.5 yıl da ilaveten ödemesiz bir dönem geçireceğiz ve kulüplerimiz, konsorsiyum bankalarına bir ödeme gerçekleştirmeyecek. Böylece toplamda 2.5 yıllık bir ödemesiz dönem gerçekleşmiş olacak. Sonraki dönemlerde ise gelir performansına dayalı toplam 9.5 yıllık bir finansman modeli oluşturuldu" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. 4 kulübümüz, Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırma anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile daha uzun süreli bir ödeme planı ortaya çıkacak. Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği'ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. 2 yıldır büyük bir titizlikle harcama limitlerini uyguluyoruz ve bunun meyvelerini de kısa sürede toplamaya başladık. TFF olarak pandemi sürecinde UEFA ile birlikte hemen aksiyonumuzu aldık ve kulüplerimize bazı esneklikler sağladık. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Kulüplerimizin, UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. TFF olarak günü kurtarmak için değil geleceğimiz üzerine çalışıyoruz. Kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç içerisinde anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hepimiz buralara getirdik bu durumu. İleride daha düzenli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeselerdi Türk sporunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız. Belki bugünü kurtarmış olabilir ama ilerisi için bu kulüplerin yaşayabilmesi için yöneticilerin mali disipline sahip çıkmaları, populist davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sürecin başından beri içinde olan kişiyim. Süper Lig kulüplerinin toplamda 14 milyar TL borcu vardı. Gelir olarak da toplam 4 milyar TL gelir vardı. Seçimde bulunacak başkan adaylarına da seslenmek istiyorum. Mali disiplin çok önemli. UEFA, bizi disipline etti. Dört yıl, satmadan alamama kuralı geldi. Kadro darlığından, onun cezalarını da çektik. Özetle söylemek istediğim şu; ben devletimize çok teşekkür ediyorum. Sporla yatıp kalkan halkımıza mutluluklar, çok iyi seyirler ve dürüst yarışmalar diliyorum" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin FFP ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan, cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buradaki en büyük çözüm, bahis gelirlerinde kulüplerin paylarının artırılması olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesi bu işin daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-Ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5 - %5'lere getirilmesidir. Legal bahis 60 Milyon TL'ye kadar çıktı. Bunu devletimiz kulüplerin alacaklarından kesip, direkt Bankalar Birliği'ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır" dedi.

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