Derleyen: Kaan Karahan

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başladı, 8 Eylül'de sona erdi. Bir hayli hareketli geçen transfer sezonunda 4 büyükler kadrolarını birbirinden önemli isimlerle güçlendirdi. Takıma yeni katılan isimler taraftarları heyecanlandırırken, bazı sürpriz ayrılıklar da yaşandı. Bazıları yeni takımına çabuk alıştı, bazıları formaya hasret kaldı... Bazıları ise kulüp bulamadı. İşte o isimlerin performansı...

Galatasaray

Marcao

Galatasaray'dan bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya imza atan Marcao, sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Sevilla taraftarı da henüz sahaya inemeyen Marcao için yılın en kötü transferi yorumlarında bulunuyor. Taraftar forumlarında Brezilyalı stoper konusunda umutsuz olan futbolseverler bu durumu sert bir dille yansıtıyor.

Emre Akbaba

Transfer döneminin son gününde kadrosunu flaş isimlerle güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Emre'den bu sezon beklenti yüksekti ancak tecrübeli oyuncu Sarı Kırmızılı formaya veda etti. 500 bin Euro bonservisle Şimşekler'in yolunu tutan yıldız solak, 2 maçta oynarken skor katkısı veremedi.

Mostafa Mohamed

Galatasaray'ın 250 bin Euro bedelle Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, yeni takımında gösterdiği performans ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kombouare yönetimindeki Nantes'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Mohamed, 11 resmi maçta 3 gol, 2 asistle skor katkısı verdi. Fransız basını, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Nantes'ın Mısırlı golcünün bonservisini alacağını iddia ediyor.

Olimpiu Morutan

150 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonuyla Pisa'ya kiralanan Morutan, İtalyan ekibinde 6 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. Toplam 386 dakika sahada kalan Rumen kanat oyuncunun satın alma opsiyonu 5.5 milyon Euro. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması halinde opsiyon devreye girecek.

Valentine Ozornwafor

Bir önceki yönetim döneminde Charleroi'ya kiralanan ve Belçika ekibinin 100 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Ozornwafor'un yolu Fransa'ya düştü. Ligue 2 ekibi Sochaux'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Nijeryalı stoper, 3 maçta 184 dakika sahada kaldı.

Mbaye Diagne

Galatasaray'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiği Diagne, Süper Lig'de kaldı ve Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Pirlo'nun gözdelerinden olan tecrübeli forvet, ligde çıktığı 6 maçta rakip fileleri 3 kez sarstı, 1 de asist yaptı.

Aytaç Kara

Galatasaray'a veda ederek eski takımı Kasımpaşa'ya dönen Aytaç, Süper Lig'de 7 maçta şans bulurken 1 asist yaptı.

Jesse Sekidika

Ocak 2020'de geldiği Galatasaray'dan bu sezon başı ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Sekidika, 1. Lig'de 3 maça çıktı, 1 gol, 1 asistle skor katkısı verdi.

Ryan Babel

Son dönemde Galatasaray'da en tartışılan isimlerden olan Babel, sözleşmesinin sona ermesinin ardından rotayı Eyüpspor'a çevirdi. 1. Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Eyüp'e imza atan, 10 numara ve kaptanlık verilen Hollandalı, sadece 1 maçta 47 dakika süre alabildi.

Bartuğ Elmaz

Galatasaray'la sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılan ve bu süreçte Marsilya'nın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Bartuğ Elmaz, Fransız ekibinin Rezerv Lig takımında boy gösteriyor. 3 maçta 270 dakika süre alan 19 yaşındaki ön libero, skor katkısı ise veremedi.

Ömer Bayram

Galatasaray'la yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran Ömer Bayram da Eyüpspor'a katıldı. 31 yaşındaki sol bek, 1. Lig'de 2 maçta şans bulurken skor katkısı sağlayamadı.

Alexandru Cicaldau

Temmuz 2021'de 6.5 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a gelen Cicaldau, ödenen bonservisinin karşılığını veremedi. İstikrarlı bir grafik çizemeyen ve Okan Buruk'un gözüne giremeyen Rumen orta saha, BAE ekiplerinden Al-Ittihad Kalba'ya kiralandı. 3 maçta oynayan Cicaldau, skor katkısı ise sağlayamadı.

Taylan Antalyalı

Transfer döneminin son gününde Ankaragücü'ne kiralanan Taylan, 2 maçta 173 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha, Ömer Erdoğan'ın gözdeleri arasında yer alıyor.

Emre Kılınç

Taylan'la beraber Başkent ekibinin yolunu tutan Emre, burada yapacağı çıkışla Galatasaray'a dönmeyi amaçlıyor. 2 maçta 93 dakika oynayan 28 yaşındaki oyuncunun henüz skor katkısı bulunmuyor.

Christian Luyindama

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a kiralanan Luyindama, yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

Sofiane Feghouli

Galatasaray'da 5 yıl forma giyen, sezon sonunda sözleşmesi bitince yollar ayrılan Sofiane Feghouli, kulüpsüz kaldı.

Alpaslan Öztürk

1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Alpaslan, 3 maçta 270 dakika oynadı, skor katkısı ise veremedi.

Oğulcan Çağlayan

Galatasaray'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Oğulcan, kiralık olarak gittiği Giresunspor'da henüz forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe

Kim Min Jae

Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla göz doldurdu. 25 yaşındaki savunmacı, yeni takımıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşarken İngiliz basını, Manchester United'ın Koreli stoperin transferi için harekete geçtiğini duyurdu.

Allahyar Sayyadmanesh

4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Hull City'ye imza atan Allahyar, Championship'te 4 maçta şans buldu, skor katkısı ise veremedi.

Ozan Tufan

3 milyon Euro bonservisle İngiliz ekibi Hull'un yolunu tutan Ozan, 8 maçta 2 golle oynadı. Milli oyuncunun Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marcel Tisserand

Eylül 2020'de 4 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Tisserand, geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrıldı ve 3 milyon Euro bonservisle Al Ittifaq'a katıldı. 4 maçta 360 dakika sahada kalan 29 yaşındaki stoper, 2 de sarı kart gördü.

Muhammed Gümüşkaya

Fenerbahçe altyapısından yetişen Muhammed, 500 bin Euro bonservisle Westerlo'ya transfer oldu. 1 maçta 1 golle oynayan 21 yaşındaki solağın Belçika ekibiyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mergim Berisha

Fenerbahçe'nin 2021/22 sezonu başında Salzburg'dan 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mergim Berisha, hem geçen sezonki etkisiz performansı hem de sezon başı kampındaki oyunuyla teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girememişti. King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için ayrılma kararı alarak Augsburg'a kiralanan Berisha, yeni takımına hızlı bir giriş yaptı. Bundesliga'da 3 maçta 1 gol, 1 asistle skor katkısı veren 24 yaşındaki forvet, Alman ekibinin milli arada Austria Lustenau ile oynadığı maça damga vurdu. 90 dakikayı 4 golle tamamlayan Berisha, 5-2'lik galibiyette başrol oynadı.

Arda Kurtulan

200 bin Euro karşılığında Adana Demirspor'un yolunu tutan Arda Okan, Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı. Potansiyeli yüksek bir oyuncu olan 19 yaşındaki sol kanat, Rezerv Lig'de ise 3 maçta şans buldu.

Mesut Özil

2021'in Ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklediği çıkışı yapamayan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmasının ardından Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sakatlığı ve hastalığı nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan Özil, yeni takımında ligde 1 maçta 10 dakika süre alabildi.

Berke Özer

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Portimonense'ye imza atan Berke, yeni takımında henüz forma giyemedi. 22 yaşındaki kalecinin Portekiz ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Steven Caulker

Temmuz 2021'de Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, hiçbir resmi maçta oynamadan Sarı Lacivertliler'den ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'ya kiralanan İngiliz stoper, bu sezon bonservisiyle Karagümrük'e katıldı. 30 yaşındaki oyuncu, 1 maçta 4 dakika sahada kalabildi.

Luiz Gustavo

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gustavo, 1 yıllık imza attığı Al Nassr'da 3 maçta 258 dakika sahada kaldı. 35 yaşındaki Brezilyalı ön libero, skor katkısı ise veremedi.

Max Meyer

Eylül 2021'de Fenerbahçe'ye gelen Meyer, Sarı Lacivertli formayı sadece 12 maçta giyebildi. Kiralık olarak Midtjylland döneminin ardından yollar ayrılan ve Luzern'e imza atan Alman orta saha, burada çıktığı 3 maçta 2 golle oynadı.

Jose Sosa

Fenerbahçe'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönen ve altyapısından yetiştiği Estudiantes'e imza atan Sosa, 1 maçta 32 dakika şans bulabildi. 37 yaşındaki oyuncunun Arjantin ekibi ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Dimitrios Pelkas

1 yıllığına Hull City'ye kiralanan Pelkas, Championship'te 3 maçta şans bulurken skor katkısı veremedi.

Ally Samatta

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Samatta, beklenen katkıyı bir türlü veremedi. Aston Villa'ya 6 milyon bonservis ödeyen Kanarya, Tanzanyalı forveti Antwerp'in ardından Genk'e kiraladı. 29 yaşındaki oyuncu, Genk'te 5 maçta forma şansı bulurken 1 gol atabildi.

Burak Kapacak

Ağustos 2021'de 1.3 milyon Euro bonservisle Bursaspor'dan transfer edilen Burak, istediği forma şansını bulamadı. Bu sezonu Karagümrük'te kiralık geçirecek olan genç oyuncu, Fenerbahçe'ye hazır dönmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar 2 maçta oynayan 22 yaşındaki Burak, skor katkısı ise sağlayamadı.

Beşiktaş

Emirhan İlkhan

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Emirhan İlkhan, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 86 dakika sahada kaldı, skor katkısı sağlayamadı.

Rıdvan Yılmaz

Yaz transfer döneminde 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş 'tan, Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, şu ana kadar beklediği forma şansını bulamadı. 3 maçta forma giyen ve 1 asist yapan 21 yaşındaki sol bek için İskoç taraftarlar, "Çok pahalı bir transferdi. O oynamaya yakın bir performans gösteremiyor. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil" şeklinde yorumlar yaparken Rangers Başkan Yardımcısı John Bennett, milli oyuncuya sahip çıktı, "Rıdvan Yılmaz için çok para harcadık ama onunla 5 yıllık sözleşme imzaladık, 5 hafta veya 5 aylık değil. Onu yeterince göremedik ama göreceğiz. Oyuncuları erken yargılamamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Serdar Saatçı

Beşiktaş altyapısından yetişen, geçen sezon A takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Saatçı, yeni sezonun hazırlık kampında Viktoria Plzen ile oynanan dostluk maçında teknik direktör Valerien Ismael'le bir tartışma yaşamış ve kadro dışı kalmıştı. 19 yaşındaki futbolcu çalışmalarını tek başına sürdürürken, Portekiz'in yolunu tuttu, Braga ile sözleşme imzaladı. Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olarak belirlenen 19 yaşındaki stoper, yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

Cyle Larin

Beşiktaş'la uzun süre sözleşme konusunda görüşen ancak anlaşma sağlanmaması sonrası takımdan ayrılarak Club Brugge'a transfer olan Larin, Belçika'da beklentileri şu ana kadar karşılayamadı. Ligde 7 maçta 157 dakika sahada kalan Larin, 1 gol atabildi.

Güven Yalçın

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Güven, Serie B ekiplerinden Genoa'ya imza attı. Burada 6 maçta forma giyen 23 yaşındaki forvet, gol ya da asist katkısı veremedi.

Alex Teixeira

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Alex Teixeira, karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırarak geçmişte de formasını giydiği Brezilya ikinci ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın yolunu tuttu. Burada 10 maçta oynayan tecrübeli hücumcu, 1 asistle katkı verdi.

Domagoj Vida

3.5 yıllık Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından AEK'ya transfer olan Vida, Yunan ekibinde formayı kapmayı başardı. 443 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Hırvat stoper, tecrübesi ve istikrarıyla ön plana çıktı.

Kenan Karaman

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Schalke ile anlaşan Kenan Karaman, bonservissiz bir şekilde giderken alacaklarını da kulüpte bıraktı. Daha fazla forma şansı bulmak ve yeni bir sayfa açmak için Almanya’nın yolunu tutan tecrübeli isim, Bundesliga'da çıktığı 2 maçta 35 dakika sahada kaldı.

Gökhan Töre

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre, Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan'ın, Akdeniz ekibiyle dikkat çeken bir sözleşme yaptığı, Mavi Şimşekler'den 'asgari ücret' alacağı iddia ediliyor.

Jeremain Lens

Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karagümrük'te forma giyen, Jeremain Lens, Siyah Beyazlılar tarafından kadro dışı bırakılmış, kendisine kulüp bulması istenmesine rağmen takımda kalmış ve sözleşmesinin sona ermesiyle ayrılmıştı. Fransa 3. Lig ekibi FC Versailles ile anlaşan 34 yaşındaki Hollandalı, burada çıktığı 1 maçta sadece 21 dakika sahada kalabildi.

Kartal Kayra Yılmaz

Ümraniyespor'da geçirdiği 2 yılın ardından Beşiktaş'a dönen Kartal Kayra, hazırlık kampını Beşiktaş'ta geçirmişti. 21 yaşındaki orta saha, daha fazla forma şansı bulmak için bir kez daha İstanbul ekibine kiralandı, 4 maçta 314 dakika sahada kaldı.

Ajdin Hasic

Ocak 2020'de Beşiktaş'a gelen Hasic, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formaya hasret kaldı. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'a kiralanan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezonu da Göztepe'de geçirecek. İzmir ekibinde 2 maçta, 90 dakika sahada kalan Hasic, Kartal'a hazır dönmeyi arzuluyor.

Adem Ljajic

Yaşadığı problemler sebebiyle futbola odaklanmakta sıkıntı çeken Adem Ljajic geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien Ismael tarafından kadroya dahil edilmedi, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon euro kazanan tecrübeli orta saha, transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayınca kulüpsüz kaldı.

Oğuzhan Özyakup

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından ismi Süper Lig'den birçok takımla anılan Oğuzhan, Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Fortuna Sittard'la anlaştı. 2 maçta 1 golle oynayan 30 yaşındaki orta saha, etkili performansıyla eski günlerinden olumlu sinyaller verdi.

Fabrice N'Sakala

Geçtiğimiz sezon 7 maçta oynayan N'Sakala, kadro dışı sürecinin ardından formaya hasret kaldı. Sezon sonu sözleşmesi bitince takımdan ayrılan 32 yaşındaki sol bek, şu sıralar kulüpsüz.

Douglas

Barcelona'dan Sivasspor'a kiralık geldiği dönemde performansıyla Beşiktaş'a transfer olan Douglas, Siyah Beyazlı ekipte hayal kırıklığı yaşattı. 3 yıllık sözleşmesinin tamamını dolduran, bu süreçte sadece 7 maça çıkan Brezilyalı sağ bek, sezon sonu takımdan ayrıldı. 32 yaşındaki oyuncu, kulüpsüz durumda.

Trabzonspor

Ahmetcan Kaplan

Ajax’a 9.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor’un bugüne kadar yaptığı en pahalı satışlar listesinde ilk 3’e girdi. Ahmetcan, 2019 yılında Lille’ye 17.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Yusuf Ya zıcı ve Karadeniz ekibinde kiralık olarak oynadığı dönemde 20 milyon fesih bedeliyle Leipzig’e giderek 10 milyon Euro kazandıran Alexander Sörloth’un ardından 3. sıraya yerleşti. Henüz Hollanda devinde forma şansı bulamayan Ahmet'in ilerleyen dönemde takımın bankoları arasında yer alması bekleniyor.

Andreas Cornelius

Cornelius, yeni sezon öncesi sürpriz bir şekilde Trabzonspor'dan ayrıldı. Fırtına'nın şampiyonluğuna 15 gol, 5 asistlik katkı veren Danimarkalı forvet, altyapısında yetiştiği Kopenhag'a 6 milyon Euro karşılığında geri dönerken imza sonrası ilk 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, devam eden 3 karşılaşmada ise kadroya dahi alınmadı.

Berat Özdemir

Al Ettifaq'a 2.4 milyon Euro bonservisle transfer olan Berat, burada 3 maçta 256 dakika şans buldu, skor katkısı veremedi.

Jean Evrard Kouassi

Trabzonspor'la Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kouassi, kiralık olarak gittiği Karagümrük'te 2 maçta oynarken skor katkısı veremedi.

Erce Kardeşler

400 bin Euro bonservisle Hatayspor'a transfer olan ve Munir'in ayrılığı sonrası Güney ekibinin yeni 1 numarası olan Erce, 6 maçta 540 dakika sahada kaldı. Hatay, ligin son sırasında yer alırken 28 yaşındaki eldiven, kalesinde 10 gol gördü.

Flavio

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'a kiralanan Flavio, bu sezon da Taawon'un yolunu tuttu. 2 maça da ilk 11'de çıkan Brezilyalı ön libero, 180 dakika sahada kaldı.

Enis Destan

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 600 bin Euro bonservisle Altınordu'dan kadroya katılan Enis, beklediği forma şansını alamadı. Henüz 20 yaşında olan ve geleceğe yatırım için transfer edilen Enis, kiralık gittiği Polonya ekibi Warta Poznan'da 4 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Anthony Nwakaeme

2018'de geldiği Trabzonspor'da harikalar yaratan, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynayan ve 30 Haziran 2022'de sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme, Al Fayha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Şu ana kadar 3 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, 1 de gol attı.

Fousseni Diabate

Eylül 2020'de 1.5 milyon Euro bonservisle geldiği Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Diabate, bu sezon başı bedelsiz olarak Partizan'a gitti. Burada 14 resmi maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 gol, 6 asistle skor katkısı verdi.

Gervinho

Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Gervinho, transfer döneminde Trabzonspor'la yollarını ayırdı ve Aris'le anlaştı. 4 maçta sadece 44 dakika sahada kalabilen Fildişi Sahilli hücumcu, skor katkısı veremedi.

Yunus Mallı

2020-21 sezonu devre arasında Wolfsburg’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Yunus Mallı, sezon başı karşılıklı anlaşmayla Karadeniz ekibine veda etti, Kasımpaşa'ya imza attı. İstanbul ekibinde 5 maçta 66 dakika oynayan milli oyuncu, skor katkısı veremedi.